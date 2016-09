O processo de Autoavaliação 2016 do IFMG já está aberto e termina no dia 28 de outubro. No IFMG – Campus Formiga, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) está fazendo a sensibilização em todas as salas, ressaltando que se trata de uma avaliação diferente da avaliação de curso, que ocorreu recentemente.

Esta avaliação é uma forma de identificar pontos fortes e fracos da instituição e serve como ferramenta para propor melhorias, por isso, deve ser respondida por professores, técnicos administrativos, alunos e comunidade externa, assim, pais dos estudantes e demais pessoas da comunidade podem e devem participar.

O processo consiste em quatro etapas: sensibilização – discussão do processo de autoavaliação; processo de autoavaliação – coleta de dados por meio de instrumentos de pesquisa elaborados pela CPA (questionário); resultados – elaboração do relatório de autoavaliação institucional; e a divulgação dos resultados.

A CPA é o órgão responsável pela coordenação, condução e articulação do processo interno de autoavaliação institucional do IFMG, em conformidade com a Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

Acesse aqui para participar.