O artigo “Diagnóstico Qualiquantitativo da Produção de Resíduos Sólidos Gerados no Município de Formiga MG” foi apresentado no XIII Congresso Nacional de Meio Ambiente de Poços de Caldas.

O trabalho é uma compilação de dados obtidos por meio dos trabalhos realizados por Líliam dos Reis Souza; Bruno Senna Corrêa; Vanessa Cristina Elias e Giovana Evangelista Alves; funcionários da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental durante o monitoramento que é feito constantemente no Aterro Sanitário de Formiga.

De acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS de 2014, Formiga está entre os poucos municípios brasileiros que possuem coleta seletiva e Aterro Sanitário em operação. A média de resíduos gerada pelo município está dentro da média nacional, porém, a coleta seletiva ainda não foi completamente aderida pela população, assim como a destinação correta de resíduos contaminantes químicos e biológicos, ainda vêm sendo destinados em meio aos resíduos comuns.

Estes resultados apontam a necessidade de se implantar um sistema de compostagem e utilizar a educação ambiental como ferramenta primordial, em um trabalho constante, a ser executado de forma a atingir as diversas faixas etárias, com o objetivo de aumentar o volume de resíduos a serem reutilizados e reduzir o volume que é destinado ás células de disposição do aterro sanitário, com isso, aumentando a vida útil do mesmo.