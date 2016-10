Quanto à dissertação, de acordo com professor, trata-se de pesquisa exploratória e propositiva acerca da ação penal privada subsidiária da pública como direito fundamental à luz do Direito Penal coletivo, cujo objeto assenta-se na análise da legitimação supletiva para agir de entidades públicas, além do Ministério Público e associações, nos casos de ofensa penal ao meio ambiente.

Sobre a importância da conclusão do mestrado, Ricardo afirmou que“a necessidade do aprimoramento profissional a fim de proporcionar um ensino de qualidade e o incentivo do Centro Universitário de Formiga foram fatores determinantes que me impulsionaram na busca do título acadêmico de Mestre. Hoje essa etapa se concretiza. Agora é compartilhar com meus alunos e colegas o conhecimento adquirido, razão de todo esforço despendido nessa conquista”.