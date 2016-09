O Centro Universitário de Formiga em parceria com o Ministério dos Esportes e a Cemig implantará no Clube Unifor o Projeto Futuro Atleta, Futuro Cidadão.

O projeto faz parte do programa do Ministério dos Esportes denominado Lei de Incentivo ao Esporte.

Serão atendidos 60 alunos carentes de Formiga, com idade entre 9 e 15 anos, com a iniciação esportiva na modalidade de futsal. O projeto tem por objetivo desenvolver ações educativas por meio do esporte a fim de auxiliar na formação de indivíduos autônomos que possam participar ativamente do processo de vida e desenvolvimento da sua própria comunidade.

As inscrições estão abertas, e podem ser feitas no Clube Unifor até o dia 4 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e 13h30 as 17h30.

Das 60 vagas, 15 são para cada uma das categorias abaixo:

Categoria sub-09 – Atletas nascidos no ano de 2008 e 2009;

Categoria sub-11 – Atletas Nascidos no ano de 2006 e 2007;

Categoria sub-13 – Atletas nascidos no ano de 2004 e 2005;

Categoria sub-15 – Atletas nascidos no ano de 2002 e 2003.

Mais informações e o edital podem ser conferidos no site uniformg.edu.br.