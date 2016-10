Da Redação

A promotora eleitoral, Clarissa Gobbo dos Santos conversou com a equipe do portal Últimas Notícias e fez um balanço sobre as eleições em toda a Zona Eleitoral 114, composta pelas cidades de Formiga, Córrego Fundo e Pimenta.

A representante do Ministério Público afirmou ter sido um pleito tranquilo e destacou a diminuição na sujeira da cidade provocada por propaganda eleitoral feita por meio de “santinhos”.

Confira: