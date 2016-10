Lorene Pedrosa

No fim da manhã desta segunda-feira (3), o prefeito eleito no domingo (2) com mais de 84% dos votos válidos, Eugênio Vilela e o vice da chapa, Cid Corrêa Mesquita convocaram uma coletiva de imprensa para falar sobre a campanha e os primeiros passos após a vitória. O encontro ocorreu na sede do Lions Club.

Vários assuntos foram abordados durante a entrevista, mas o ponto central, que pode ser apontado como norte para a próxima administração municipal foi o propósito de realização da esperada reforma administrativa.

“Diminuir cargos de confiança, juntar secretarias e consequentemente reduzir os gastos. Esses serão nossos primeiros passos para equilibrar as finanças e retomar o pagamento em dia dos servidores, um compromisso já feito com o sindicato que os representa”, esclareceu Eugênio que nessa terça-feira (4), se reunirá com o atual prefeito Eduardo Brás para começar os trabalhos e já indicar os membros da equipe de transição. “Não vamos descansar. Amanhã mesmo já iniciaremos os trabalhos. Conheço o valor das dívidas, agora é saber como se originaram e elaborar um plano para reorganizar o caixa do município”.

Eugênio não adiantou detalhes como nome de possíveis secretários e afirmou que convidará todos os vereadores eleitos a acompanharem o trabalho da equipe de transição, uma vez que é necessário que todos se unam e conheçam a real situação em que o município se encontra.

22 partidos

Questionado sobre o assunto que mais lhe rendeu críticas durante a campanha por parte do também candidato a prefeito, Reginaldo Henrique dos Santos, que afirmou que não se governa bem com uma administração eleita com o apoio de 22 partidos, Eugênio Vilela disse que o projeto político que culminou na aliança de tantos partidos é fruto de convicção e não de conveniências. “Não há 22 secretarias na administração e ainda pretendemos reduzir as existentes. Claro que dentro das possibilidades prestigiaremos nossos parceiros, mas nosso maior foco era eleger uma Câmara com vários partidos e foi o que fizemos. Eu sempre disse que nós faríamos nove vereadores na coligação e ocorreu. Não haverá cabresto na Câmara, mas temos a chance de realizarmos um trabalho harmônico”, completou.

Atuação do vice

A atuação decorativa de vices prefeitos, governadores e presidentes da República tem sido alvo de maciça crítica e em Formiga não é diferente. Diante de um eleitorado mais exigente e observador, Cid Corrêa foi questionado sobre a forma que pretende atuar junto à administração.

Antes que o vice tomasse a palavra, Eugênio informou que ele assumirá uma das importantes secretarias municipais. Já Cid disse que não se sentiria confortável em receber um salário e ficar “em casa” aguardando momentos para substituir o prefeito. “Nossa união não é nova. Começamos a planejar esta eleição ainda em 2014 quando o foco era eleger um candidato de Formiga para Deputado Estadual, no caso, o Arnaldo Gontijo que por muito pouco não assumiu uma cadeira na Assembleia. De lá para cá, todos deixamos as nossas vaidades de lado para chegarmos aqui e vamos todos trabalhar duro por Formiga e em 2018 nosso sonho continua”, comentou o vice-prefeito eleito que garantiu que trabalhará diariamente na Prefeitura seja como vice, como secretário ou parceiro político.