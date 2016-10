O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Formiga divulgou na segunda-feira (2), um alerta para a população formiguense, informando a respeito de uma repentina baixa no nível da barragem do município.

De acordo com a autarquia, o nível da barragem de captação diminuiu 50 centímetros apenas no final de semana, o que preocupou muito a direção do Saae. Problemas de abastecimento já estão afetando cidades como Arcos e Lagoa da Prata e uma ação preventiva da população formiguense pode evitar que a cidade enfrente novamente tempos difíceis de desabastecimento como nos anos de 2013 e 2014.

Além de contar com a consciência e colaboração dos munícipes, equipes do Saae irão intensificar a fiscalização em toda a cidade nos próximos dias.

Para denunciar ou pedir informações basta ligar para o telefone 115 ou (37) 3329-2750.