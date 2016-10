A semana deve ser de tempo parcialmente nublado e sem chuvas em Formiga e região, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Os termômetros devem variar entre 16ºC e 30ºC, com manhã e noites mais frescas e calor no período da tarde, onde também deve ser registrada umidade do ar na casa dos 25%.

A baixa umidade do ar coloca o município em estado de atenção segundo padrões da Organização Mundial de Saúde (OMS).