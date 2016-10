A Polícia Civil apresentou nesta sexta-feira (7) um servidor público, de 39 anos, que foi preso por suspeita de fraude em programa do Governo Federal. Ele foi preso em Itaúna, mas a apresentação ocorreu na Delegacia de Polícia Civil de Divinópolis .

Segundo o delegado responsável pelo caso, Weslley Amaral de Castro, o servidor público é beneficiário do Programa Universidade Para Todos (Prouni) e ocupa cargo púbico na Prefeitura de Itaúna com remuneração que gira em torno de seis salários mínimos, mais horas extras.

“Ou seja, ele não se enquadra nos critérios do programa, que prevê que os beneficiários tenham uma renda de até três salários mínimos por pessoa dentro do âmbito familiar. A renda dele é bem superior. Entretanto, quando ele entrou no processo a renda era compatível, o que ocorre é que ele não comunicou que passou a ganhar mais do que permitido”, destacou o delegado.

O delegado informou, ainda, que as investigações duraram seis meses e nesse tempo foi descoberto que o aluno do curso de engenharia comprou um carro, mas colocou o veículo no nome da mãe dele. “Isso ainda pode ser caracterizado como lavagem de dinheiro”, disse.

O delegado informou que o homem ainda não foi desligado do Programa Universidade Para Todos. O servidor público foi levado para a Delegacia da Polícia Federal, onde será ouvido.