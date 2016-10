Os mineiros devem manter o guarda-chuva e o agasalho fora do armário. Meteorologistas afirmam que o frio e a chuva devem continuar no Estado pelo menos até esta quinta-feira (6).

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma frente fria tem avançado sobre Minas, deixando o tempo nublado com pancadas de chuva, rajadas de vento e trovoadas.

Em Formiga, as temperaturas devem se manter baixas até sexta-feira (7). Os termômetros podem chegar a 9°C, com máxima de 26°C. O final de semana deverá ser de tempo firme, sem chuvas, porém com baixíssima umidade do ar que poderá chegar a 22%.

A baixa umidade do ar coloca o município em estado de atenção segundo padrões da Organização Mundial de Saúde (OMS).

A OMS recomenda a decretação do estado de atenção quando os índices ficam entre 20% e 30%. Entre 12% e 20%, é recomendado o estado de alerta, e índices inferiores a 12% podem ser considerados estado de emergência sanitária.

Com o tempo seco, o período recomendado para a prática de atividades físicas é antes das 10h e após as 17h. Outras orientações da OMS são usar roupas leves, fazer refeições leves, incluindo frutas e verduras, usar sombrinha ou guarda-chuva para andar nas ruas no período mais quente. A hidratação deve ser reforçada nas crianças, com a ingestão de bastante líquido. Os idosos também exigem atenção, pois são suscetíveis a problemas respiratórios.