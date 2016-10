No início da noite de sábado (8), durante policiamento pela Praça Vigário João Ivo, no Centro, de Córrego Fundo, policiais militares abordaram três jovens, de 21,27 e 28 anos, com cocaína.

Os suspeitos foram presos e encaminhados a Policia Civil de Formiga, juntamente com a droga apreendida.