O Centro Universitário de Formiga está com inscrições abertas até o dia 3 de fevereiro de 2017, para seleção de projetos, pesquisadores e bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic), bem como para candidatos do Programa de Iniciação Científica Voluntária (PICV), para o período de 2017/2018.

O Programa de Iniciação Científica (PIC) do Unifor-MG visa despertar a vocação científica e incentivar novos talentos entre estudantes de graduação. O PIC é regido pela Resolução nº 91/2014, de 22/08/2014.

Anualmente, a Reitoria divulga editais de abertura de inscrições para selecionar projetos e candidatos às bolsas. Para concorrer a uma vaga, o estudante de graduação precisa ser indicado por um pesquisador responsável da instituição que tenha submetido seu projeto para o processo de seleção e tenha disponibilidade às atividades acadêmicas e à pesquisa.

Para a modalidade Pibic, o aluno, por ser beneficiado com bolsa, não pode acumular esta com qualquer outro benefício concedido pela Fundação Educacional de Formiga (Fuom), com estágio remunerado ou qualquer tipo de vínculo empregatício, exceto Bolsa Social, Bolsa Enfermagem, Bolsa Licenciatura e Bolsa Artigo 84 do Estatuto da Fuom.

A inscrição deverá ser realizada pelo pesquisador responsável, vinculado ao Unifor-MG.

Confira todos os detalhes no edital