O Centro Universitário de Formiga foi comunicado sobre a renovação do “Selo Instituição Socialmente Responsável”, concedido pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES).

A coordenadora do Centro de Pesquisa, Extensão, Pós-graduação e Educação a Distância (Cepep), Ivani Pose Martins, ressaltou que receber o novo selo (2016/2017) confirma o reconhecimento do compromisso do Unifor-MG, que além de primar pela qualidade do ensino, incentiva o trabalho social, envolvendo seus alunos, professores e colaboradores.

Para receber o selo, o Centro Universitário promoveu diversas ações na 12ª Campanha da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular. O evento também é conhecido como Dia do Ensino Responsável e ocorreu no dia 17 de setembro.

As ações foram realizadas nas proximidades da Feira Livre, na avenida Juca Almeida, em Formiga. A programação envolveu os cursos de Biomedicina, Fisioterapia, Educação Física (Licenciatura e Bacharelado), Pedagogia, Estética e Enfermagem.

Foram oferecidos, gratuitamente, à população, os seguintes serviços: tempo de sangria, tipagem sanguínea, massagem relaxante, avaliação do Índice de Massa Corporal (IMC), Relação Cintura-Quadril (RCQ), análise de pele, maquiagem e orientações, aferição da pressão arterial e teste de glicemia. As crianças foram contempladas com atividades lúdicas.

O evento contou com o envolvimento e a participação de professores, funcionários administrativos, alunos, coordenadores e do reitor do Unifor-MG, Marco Antonio de Sousa Leão. A comunidade compareceu em peso ao evento.

Missão

Em consonância com suas funções de ensino, pesquisa e extensão, o Centro Universitário de Formiga, inspirado nos princípios e fins da educação nacional, tem por missão: contribuir para o desenvolvimento regional, através das relações com o saber, formando cidadãos éticos e de competências múltiplas, gerando soluções criativas, fomentando a pesquisa e o desenvolvimento, relacionando-se com a comunidade, promovendo o crescimento e a melhoria da qualidade de vida da comunidade na qual se insere.

Nesse sentido, o Unifor-MG oferece, ao logo do ano, atendimentos gratuitos por meio da Clínica Escola de Saúde do Unifor-MG (Clifor), que conta com modernos aparelhos. O atendimento fisioterapêutico é feito por profissionais capacitados e atualizados nas áreas de: ortopedia; reeducação postural; neurologia infantil; neurologia adulto; uroginecologia; pneumologia; cardiologia; DCM; atendimentos a idosos e hidroterapia, com piscina terapêutica aquecida. A Clifor constitui um laboratório para os diversos cursos da área da saúde do Unifor-MG, em especial o curso de Fisioterapia.

Há também a Clínica de Medicina Veterinária do UNIFOR-MG (CLIMVET) que atende gratuitamente os animais pertencentes às pessoas portadoras do benefício Bolsa Família. No Centro de Estética, os beneficiários têm gratuidade nos serviços. São oferecidos os seguintes tratamentos: endermovacuoterapia, terapia vibratória, eletrolifting, eletrolipólise, heccus, corrente russa, radiofrequência, limpeza de pele, peeling ultrassônico e diamante, peeling cristal, peeling químico, bandagem quente, drenagem linfática e talassoterapia.

Já no Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) pessoas de baixa renda têm acesso gratuito a consultas advocatícias. Outro investimento do Unifor-MG é na extensão, um processo educativo, cultural e científico, que se destina a desenvolver as relações entre o Centro Universitário e a comunidade. Há vários projetos de extensão em desenvolvimento.