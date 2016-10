Com a composição da Câmara Municipal de Formiga para a Legislatura 2017/2020 definida no pleito deste domingo (2), também foram definidos os nomes dos primeiros suplentes.

Dos dez vereadores eleitos, nove pertencem aos partidos que compuseram a coligação “Juntos por Formiga”, que elegeu Eugênio Vilela como prefeito e Cid Corrêa como o vice.

Da coligação PP/PSL/PMN/PROS que elegeu a vereadora Wilse Marques/PP e reelegeu os vereadores Cabo Cunha/PMN e Evandro Donizeth (Piruca)/PSL, os suplentes são: Taciane Carvalho/PROS com 714 votos e João Paulo Carvalho/PSL com 438 votos.

Os suplentes da coligação PDT/PTB/PTN/PHS/PSD/PT do B que elegeram os vereadores Sidney Ferreira/PDT e Sandrinho da Looping/PDT são: Jaderson Teixeira/PTB com 967 votos e Luciano do Trailer/PHS com 633 votos.

Pela coligação PSC/DEM, que elegeu os vereadores Flávio Martins/PSC e Flávio Couto/PSC os suplentes são: Gilberto Melo Frazão/PSC com 605 votos e Tião Rangel/PSC com 551 votos.

Da coligação PSD/SD que reelegeu o vereador Mauro César/SD, o suplente será Luiz Carlos Estevão (Tocão)/PSD com 842 votos. A coligação PC do B/PV/PEN/PRTB/PR que elegeu Marcelo Fernandes/PC do B terá como suplente Welerson Piririca/PV com 698 votos.

Já a coligação PT/PMDB, partidos que compuseram a coligação “Novos Tempos para Formiga”, encabeçada por Reginaldo Henriques dos Santos, tendo como vice, Ronaldo Goncalves (Ducal), elegeu para vereadora Joice Alvarenga/PT que terá como suplente Rogerinho do Fórum/PMDB com 583 votos.

Confira os candidatos eleitos:

Wilse da Mão Amiga – 2577 votos

Cabo Cunha – 2389 votos

Sidney Ferreira – 1491 votos

Flávio Couto – 1280 votos

Sandrinho da Looping – 1175 votos

Mauro César – 1077 votos

Joice Alvarenga – 1009 votos

Evandro Donizeth (Piruca) – 826 votos

Marcelo Fernandes – 759 votos

Flávio Martins – 680 votos