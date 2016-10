O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) determinou a redução dos salários dos vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários em Divinópolis. De acordo com a decisão do desembargador Kildare Carvalho a redução deve ocorrer a partir de outubro.

O presidente da Câmara Municipal, Rodrigo Kaboja informou que ainda não foi comunicado, mas tomará providências para reduzir salários. “Devemos ser comunicados ainda nesta semana e prontamente tomaremos as providências. Isso foi proposto na legislatura passada, na qual o salário voltará para cerca de R$ 6 mil com os reajustes. Já o salário do prefeito passa de R$ 21 mil para R$12 mil, o vice-prefeito terá o mesmo salário dos vereadores”, comentou.

De acordo com o presidente da Câmara, em relação à legislatura de 2017, os novos vereadores e o vice-prefeito terão salários de R$ 10 mil, já o prefeito voltará a receber R$ 20 mil.