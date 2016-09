Da Redação

Um assalto registrado na noite desta terça-feira (27) terminou de forma inesperada para um dos ladrões.

Três menores, um de 15 e dois de 16 anos, surpreenderam um casal na rua Marechal Deodoro, no Centro de Formiga, um deles que estava armado anunciou o assalto e roubou um aparelho celular.

Em seguida, os menores fugiram, mas foram perseguidos por uma das vítimas, um jovem de 18 anos, que, com a ajuda de outras pessoas, conseguiu imobilizar um dos suspeitos até a chegada da Polícia Militar que foi acionada em seguida.

Durante rastreamento, os militares apreenderam os outros dois menores envolvidos no crime.

Com os menores os policiais apreenderam uma réplica de arma de fogo, usada no crime e o aparelho celular roubado.

Os menores foram encaminhados para a delegacia.

A Polícia Militar orienta a população para que não reaja diante de um assalto. A vítima deve manter-se calma, evitar movimentos bruscos e memorizar o máximo de características possíveis do criminoso, para assim colaborar com as investigações policiais.

Confira as dicas da PM em casa do assalto:

-Comunique-se e faça movimentos lentos.

-Não discuta. Entregue ao criminoso o que ele exigir. Assim, o tempo do roubo será menor.

-Não olhe diretamente para os marginais, isto é visto como uma ameaça.

-Discretamente, procure memorizar todos os detalhes possíveis, fisionomia, modo e frases usadas, roupas, gírias, trajetos e locais visitados, veículos utilizados, etc.

-Não tente fugir ou reagir. É muito comum outras pessoas estarem efetuando cobertura.

-Ligue para a polícia, assim que possível, transmitindo a descrição exata e o possível trajeto seguido com todos os detalhes.

-Se você presenciar um assalto mantenha-se afastado do local e evite interferir diretamente. Ligue imediatamente para a polícia e passe todas as informações possíveis. Após a saída do agressor, ajude a vítima.