Servidores estaduais têm até a próxima segunda-feira (6) para abrirem a conta no novo banco responsável pelo pagamento dos salários.

Este é o último prazo antes do fechamento da folha de dezembro de 2021 para crédito salarial em conta em janeiro de 2022.

Por isso, funcionários ativos e inativos que ainda não realizaram o procedimento devem fazê-lo o quanto antes, para evitar transtornos na hora de receber o salário.

A conta pode ser aberta de forma simples, segura e rápida. Veja as opções oferecidas:

• Abertura de conta corrente pelo celular: Basta digitar o endereço www.itau.com.br/abrir-conta no navegador do celular, incluir os dados pessoais e indicar o CNPJ da fonte pagadora, que pode ser consultado aqui, ou utilizar o QR Code disponível no site www.itau.com.br/minasgerais.

• Agências Itaú: Além do horário bancário padrão, as agências em todo o estado terão os horários das 14h às 18h para atendimento exclusivo aos servidores públicos de Minas Gerais.

Na hora de abrir a conta, o servidor deve ter em mãos os seguintes documentos/informações:

– Identificação com foto (RG ou CNH);

– CPF;

– CNPJ da fonte pagadora (consulte aqui).

Abrindo a conta até a segunda-feira não será preciso realizar nenhuma ação para comunicar o procedimento aos setores responsáveis. O próprio banco enviará as informações sobre o cadastro dos servidores para o Estado.

Em caso de dúvidas, o servidor pode consultar o site do banco ou o Portal do Servidor.

Outras dúvidas também podem ser enviadas para o RH Responde.

Fonte: Agência Minas