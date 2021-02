Na segunda-feira (1º), Formiga recebeu mais 1433 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 988 da Coronavac (850 para segunda dose e outras 133 para novas imunizações) e 450 primeiras doses produzidas pela biofarmacêutica AstraZeneca a chegarem no município.

Deste total, segundo dados atualizados na página do “Vacinômetro” no site da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), 1.163 doses já foram aplicadas até esta quinta-feira (4), ficando em estoque outras 270 doses para primeiras imunizações e as 850 para o reforço dos primeiros imunizados entre 20 e 25 de janeiro.

As doses estão sendo destinadas, prioritariamente, por recomendação do Ministério da Saúde, para trabalhadores da saúde, idosos com mais de 60 anos institucionalizados, pessoas com deficiência em residência inclusiva e indígenas. Posteriormente serão vacinados idosos acima de 75 anos, concluindo a primeira fase.

Até agora, a distribuição das doses aplicadas em Formiga, segundo dados da SES-MG, ocorreu da seguinte forma: 1058 profissionais de saúde, 81 idosos em instituições de longa permanência, 24 pessoas com deficiência em residências inclusivas.