A Polícia Civil prendeu, no final da tarde dessa segunda (11), um jovem de 18 anos, suspeito de tráfico de drogas, homicídio e roubo na cidade de Nova Serrana. A

Após intenso trabalho investigativo, o suspeito foi localizado escondido em um aglomerado da cidade, conhecido como Santa Maria.

No momento da abordagem, foram encontrados com o suspeito 26 pedras de crack e R$ 247 em dinheiro. Em seguida, após minuciosa varredura no local, a equipe encontrou duas sacolas plásticas, uma com 1.770 pedras de crack, e outra com oito papelotes de cocaína e oito buchas de maconha.

De acordo com o delegado responsável, Davidson Marcos dos Santos Lara, “o investigado, apesar de jovem, já possui várias passagens por tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma de fogo. Além disso, segundo as investigações, o indivíduo participa intensamente do tráfico de drogas na cidade, além de praticar outros crimes”, explicou.