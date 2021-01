A Secretaria Municipal de Saúde de Formiga e a Câmara Técnica de Enfrentamento ao novo Coronavírus divulgaram o Informativo diário deste sábado (23).

De acordo co os novos dados, 10 pessoas receberam resultado positivo para a Covid-19.

Não foram contabilizadas novas curas.

Agora, 925 pessoas estão com o vírus ativo no município, sendo que 15 estão internadas. Ontem eram 18.

Com relação aos casos suspeitos, agora são 181 com 4 internações.

Nas últimas 24h, 16 casos foram descartados.

Confira os números atualizados da doença:

✅CASOS NOTIFICADOS: 17.365

✅CASOS NOTIFICADOS (que no início da pandemia não fizeram o exame): 55

✅CASOS SUSPEITOS (aguardando resultado): 181

✅CASOS CONFIRMADOS: 2.469

✅CASOS DESCARTADOS: 14.660

🔴PACIENTES INTERNADOS COM TESTAGEM POSITIVA: 15

🔴ÓBITOS EM INVESTIGAÇÃO: 06

🔴ÓBITOS COM TESTAGEM POSITIVA: 45

🔴PACIENTES INTERNADOS (CASOS SUSPEITOS): 06

🔴PESSOAS EM ACOMPANHAMENTO: 910

🔴PACIENTES CURADOS: 1.499