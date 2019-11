Portugal tem crescido entre os brasileiros como um destino de férias. O Barômetro do Viajala , um estudo que analisou o comportamento de viagem de cinco milhões de brasileiros durante o primeiro semestre de 2019, apontou que a cidade do Porto teve um aumento de 80% em buscas e uma queda de 22% nos preços.

arrow-options shutterstock A cidade do Porto foi a mais procurada por brasileiros no primeiro semestre de 2019

Parece que os maiores interessados pela cidade do Porto , em Portugal, são os moradores de Fortaleza que subiram sua pesquisa pelo destino em 180%, porém é de São Paulo que as ofertas de passagem aéreas são mais baratas para a cidade europeia (31% abaixo do normal).

E o que os turistas buscam em Porto? Com mais de 214 mil habitantes, a cidade costeira que fica no noroeste de Portugal encanta os visitantes por suas belezas culturais e arquitetônicas. Se você se interessou e quer conhecer a cidade, o iG Turismo montou um roteiro de 10 passeios essenciais com base em depoimento de quem já esteve lá. Confira:

1. Universidade do Porto

arrow-options shutterstock Universidade do Porto foi fundada em 1911

A advogada Isabelle Medeiros, de 25 anos, passou um dia em Porto e contou um pouco de sua experiência. Segundo ela um dos passeios essenciais na cidade é a visita à Universidade do Porto.

Fundada em 1911 a U. Porto é a segunda maior do país em número de estudantes, perdendo apenas para a Universidade de Lisboa. Com quatro polos, o centro tem um edifício secular com múmias egípcias e esculturas, além de gerir oito museus na cidade entre eles o de História Natural e da Ciência, Museu de Anatomia e a Casa Museu Abel Salazar.

2. Passeio de Barco no Rio Douro

arrow-options shutterstock Andar de barco no Rio Douro é um dos passeios essenciais na cidade do Porto

Um dos passeios que Isabelle mais gostou de fazer na cidade foi andar de barco no Rio Douro. O rio é o terceiro mais extenso da Península Ibérica e atravessa 11 cidades entre Portugal e Espanha.

Algumas empresas oferecem o passeio de barco em Porto, entre elas a Douro Azul e a Via Douro. Na primeira o passeio acontece todos os dias, partindo do Cais da Gaia, e custa 12 euros (R$ 55)* para adulto e metade para crianças entre 4 e 12 anos.

Já a Via Douro atende seis pontos entre Porto e Gaia com trajeto de 50 minutos, também todos os dias. Os preços do passeio custam 15 adultos (R$ 69) e metade para crianças de 4 a 12 anos.

3. Bares na Beira do Cais da Ribeira

arrow-options shutterstock O Cais da Ribeira é um dos pontos mais badalados da cidade

Se você quer agitação o Cais da Ribeira é o melhor local da cidade. Restaurantes, bares e cafés vivem cheios de turistas e moradores locais. Estando no Cais dá para ter uma vista boa do rio Douro e de parte do bairro. A tradicional queima de fogos de Ano Novo em Porto acontece no Cais da Ribeira.

4. Visitar a vinícola Caves Ferreira

arrow-options Reprodução/ TripAdvisor A vinícola Caves Ferreira foi apontada como um dos melhores passeios de Porto

Ir até Portugal e não provar um vinho é não ir até Portugal. De acordo com a brasileira Isabelle, a vinícola Caves Ferreira é um passeio muito divertido. “Dá para fazer degustação de vinhos e conhecer sobre o processo de armazenagem”, conta.

A vinícola Caves Ferreira é uma das mais tradicionais da cidade. As visitas são feitas geralmente em grupo e tem duração entre uma e duas horas. Segue abaixo as opções de visitação:

Visita Clássica – uma hora de duração 13 euros por pessoa;

Visita Casa Ferreirinha – uma hora de duração 16 euros por pessoa;

Visita Dona Antónia – duas horas de duração 22 euros por pessoa;

Visita Porto Vintage – duas horas de duração 40 euros por pessoa;

5. Livraria Lello e Irmão

arrow-options Divulgação A livraria Lello e Irmão inspirou os livros de Harry Potter

Para promover o turismo na cidade, o governo português mantém um canal na internet (VisitPortugal) com algumas dicas do que o turista pode fazer no país. Entre as indicações de Porto está uma visita na Livraria Lello e Irmão.

A livraria inspirou J.K. Rowling a escrever histórias de Harry Potter. Fundada em 1881, a livraria possui uma arquitetura diferenciada no estilo neogótico e, na parte interna, tem escadas circulares e paredes atoladas de livros de Eça de Queiros, Camilo Castelo Branco, Teófilo Braga, entre outros.

O edifício está aberto diariamente das 9h30 as 19h30 e cobra entrada de 5 euros (R$ 23) por pessoa.

6. Casa da Música

arrow-options Reprodução/ Facebook A Casa da Música recebe shows, concertos e peças de teatro

A Casa da Música fica na Rotunda da Boavista. O edifício tem uma arquitetura que chama atenção e atrai muitos turistas para peças de teatro ou shows musicais.

Como a Casa abriga variados espetáculos, os preços variam de acordo com a atração. O local funciona de segunda a sábado das 9h30 às 19h, domingos e feriados das 9h30 às 18h. A bilheteria fica aberta até meia hora após o início do espetáculo.

7. Mercado Bom Sucesso e do Bolhão

arrow-options Reprodução/ Wikipedia O Mercado do Bom Sucesso tem restaurantes, bares e muita comida boa

Como sempre ressaltamos em roteiros no iG Turismo , visitar uma cidade passa necessariamente por uma visitinha aos mercados locais. O Mercado Bom Sucesso fica ao lado da Casa da Música e serve diversos tipos de comida, desde pratos típicos até hambúrguer e pizza.

Já no mercado do Bolhão, mais no centro da cidade, as opções de frutas, verduras e peixes são gigantes. É uma boa opção para compras e também possui restaurantes.

8. Fundação Serralves

arrow-options shutterstock A Fundação Serralves tem lindos jardins para os visitantes relaxarem

A Fundação Serralves é uma boa opção para quem quer passear por jardins e relaxar. Por lá você encontra exposições no Museu de Arte Contemporânea, além da Casa Serralves e um restaurante. Os amantes de livros também podem visitar a biblioteca que fica no local e que tem lâmpadas azuis gigantes.

Confira abaixo os horários de funcionamento de cada atração:

Museu – segunda a sexta das 10h às 18h; sáb/dom e feriado das 10h às 19h

Biblioteca – segunda a sábado das 10h às 18h; domingo e feriado é fechado

Casa Chá – segunda a sexta das 12h às 18h; sáb/dom e feriado das 11h às 19h

Restaurante – segunda a sexta das 12h às 18h; sáb/dom e feriado das 11h às 19h

Bar auditório – todos os dias das 10h às 19h

Os preços de cada atração precisam ser consultados no site oficial da Fundação.

9. Torre dos Clérigos

arrow-options Reprodução/ Instagram A torre dos clérigos é um dos pontos turísticos de Porto, em Portugal

A Torre dos Clérigos é um dos pontos turísticos mais importantes da cidade do Porto. Aos turistas que gostam de apreciar a vista panorâmica, dá para subir até o topo da torre.

Existem visitas livres ou guiadas que podem ser realizadas todos os dias das 9h às 19h. No Natal e Ano Novo as visitações têm horário pré-determinado. Confira abaixo as opções de bilhetes para a entrada na Torre.

Bilhete diurno (até às 19h) – torre + museu dos clérigos: 5 euros

Bilhete noturno (das 19h as 23h) – torre: 5 euros

Visitas de grupos: de 6,5 a 5,5 euros

Clérigos fora de hora (das 19h as 23h) – museu + torre para 25 pessoas: 250 euros

10. Avenida dos Aliados

arrow-options shutterstock A Avenida dos Aliados vista de cima

O ponto central da cidade do Porto é a Avenida dos Aliados. Esse é o típico passeio “city tour” em que os turistas admiram as construções e estátuas. A Avenida é bem larga e o passeio a pé fica mais fácil de ser feito.

*pesquisa de preços feita em 14 de novembro com o euro em R$ 4,62