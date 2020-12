Redação UN

Todos os 5 leitos de UTI destinados à pacientes diagnosticados com o novo coronavírus estão ocupados na Santa Casa de Caridade de Formiga. A informação é da Secretaria de Saúde e da Câmara Técnica de Enfrentamento que informou ainda, que, com relação aos leitos clínicos, a situação é bem mais tranquila, com 75% de disponibilidade.

Além dos dados de ocupação de leitos, segundo o boletim epidemiológico de hoje, em 24 horas, 11 novos casos foram confirmados e mais 6 pessoas passaram a ser consideradas curadas da covid-19.

Confira os números totais desta segunda-feira: