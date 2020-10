Pelo menos 101 concursos públicos estão com inscrições abertas no país nesta segunda-feira (5), com oferta de mais de 7,8 mil vagas.

Só na Prefeitura de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, são ofertas 1.081 vagas. Já na Prefeitura de Cascavel, no Paraná, que tem 42 vagas abertas, os salários podem chegam a R$ 18.972,30.

Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Dentre os concursos com inscrições abertas, há pelo menos um na esfera federal – da Marinha, que oferta 24 vagas para técnicos de eletroeletrônica e mecânica. O objetivo é preparar e capacitar os candidatos aprovados para atuarem na operação e manutenção de submarinos e instalações nucleares.