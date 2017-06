A Polícia Militar recebeu denúncias,via 181, nesta quinta-feira (22), informando que no bairro Santa Tereza havia um homem fracionando drogas para comercializá-las.

No local, os militares abordaram três jovens já conhecidos pelo envolvimento com drogas. Com eles, foram localizadas 101 pedras de crack, prontas para o consumo, cinco cigarros de maconha e uma bucha da mesma droga.

Aos suspeitos foram presos e a droga apreendida, sendo conduzidos para a delegacia.