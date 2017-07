O Banco Municipal de Alimentos Maria Athanásia de Freitas (BMA) chegou à quantidade de 103 toneladas de alimentos doados no início desta semana.

Com isso, mais de 30 entidades cadastradas no órgão foram beneficiadas e cerca de 600 famílias referenciadas nos Centros de Referência em Assistência Social (Cras).

O BMA arrecadou os alimentos por meio de doações (do promotor de eventos Saulo Carrilho, do Setor Juventude da Paróquia São Vicente Férrer e dos shows com entrada gratuita na Expo Formiga), do recolhimento dos alimentos excedentes na Feira Livre de Formiga e do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que consiste em comprar a produção de produtores da agricultura familiar no município.

“Toda a nossa equipe se dedica muito para receber, selecionar e preparar os alimentos para a doação. Agradeço a todos eles e às pessoas que colaboraram conosco para atingirmos essa quantidade expressiva. Ainda estamos trabalhando para aumentar mais ainda nossa capacidade, para que cada vez mais pessoas sejam beneficiadas pelo Banco de Alimentos”, comentou o coordenador do órgão, Anuar Teodoro Alves.

O prefeito Eugênio Vilela destaca o empenho de todos os servidores do BMA. “Quando assumimos, o Bando de Alimentos estava com os trabalhos praticamente parados. O Anuar e sua equipe conseguiram, de forma brilhante, retomar as ações do órgão e contribuir com a segurança alimentar de centenas de famílias formiguenses. Por isso, parabenizo a todos pelo ótimo serviço prestado a nossa cidade.”