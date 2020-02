Por Priscila Rocha – Últimas Notícias



Nove equipes de futebol iniciam no próximo sábado (15) os duelos pelo título da 10ª Copa Jésus Silva.

Com a participação de seis times formiguense e três de Piumhi, a competição que faz parte do calendário esportivo de Formiga será realizada aos finais de semana no estádio Eduardo Brás (campo do Guarani), no Rosário.

O Guarani, atual campeão da copa disputará o caneco com as equipes: Nacional, Skinão, Juventude, Ponte Vila, Villa Real, Arsenal, Tomé e Portuguesa de Piumhi.

A arbitragem dos jogos ficará a cargos dos profissionais Adenilson, Rivael e Lobão. A final do campeonato está prevista para 5 de abril.