Nesta sexta-feira (26), a Secretaria de Cultura e bibliotecas públicas estão realizando, na área externa do Centro Cultural Sílvio dos Santos/Casa do Engenheiro, a 10ª edição do projeto “Árvore do Livro”. Pela manhã, escritores formiguenses foram homenageados.

Além de alguns escritores e parentes deles presentes, o evento contou com a participação do prefeito Eugênio Vilela, do vereador Cabo Cunha, de funcionários das bibliotecas e de alunos de escolas estaduais. A programação conta com apresentações literária, teatral, hora do conto e de música. Também há brincadeira literária e oficina de arte.

O projeto trata-se de uma homenagem à árvore e à literatura, por isso é sempre realizado próximo ao Dia da Árvore (21 de setembro). Antes, o evento era promovido pelas bibliotecas públicas com o apoio da Secretaria de Educação. Neste ano, ele está sendo feito pelas bibliotecas em parceria com a Secretaria de Cultura.