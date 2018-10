A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e bibliotecas públicas, realizará nesta sexta-feira (26), a 10 a edição do projeto “Árvore do Livro”.

O evento ocorrerá a partir das 8h30, na área externa do Centro Cultural Claudinê Sílvio dos Santos/Casa do Engenheiro, com diversas atividades direcionadas às crianças.

Estão programadas as seguintes apresentações: literária, de teatro, hora do conto e de música, feita pela Emmel (Escola Municipal de Música Eunézimo Lima). Logo em seguida, as crianças terão a oportunidade de participar de brincadeira literária e oficina de arte.

A supervisora das bibliotecas, Heloísa Silva de Sousa Pinheiro, informou que, na ocasião, haverá uma homenagem a escritores formiguenses. O evento continuará à tarde, com reabertura da hora do conto, apresentação de dança e brincadeiras literárias e oficina de arte.