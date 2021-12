Com a finalidade de regular as ações, especialmente, nas fases de preparação e resposta em atendimento às ocorrências relacionadas à desastres hidrológicos e geológicos deste período, de forma a minimizar os danos humanos, materiais e ambientais e diminuir, assim, prejuízos econômicos e sociais, o 10° Batalhão de Bombeiros Militar, no âmbito da Sede e Frações subordinadas deu início às ações de seu “Plano de Preparação para o período chuvoso 2021/2022”.

Os propósitos do “Plano de Preparação para o período chuvoso” são: potencializar as ações de Gestão do Risco de Desastres (GRD), que trata das medidas preventivas destinadas à redução de riscos de desastres, suas consequências e à instalação de novos riscos.

O Plano também traz como alvo a potencialização das ações de Gestão de Desastres (GD), com processo de planejamento, coordenação e execução das ações de resposta e de recuperação de um desastre, além da organização e mobilização de recursos, instalações e pessoal para socorrer e assistir afetados e reabilitar os serviços essenciais. Podemos destacar ainda a redução dos riscos de desastres, a fim de proteger de forma mais eficaz pessoas, comunidades e países, seus meios de vida, saúde, patrimônio cultural, patrimônio socioeconômico e ecossistemas, além de aumentar substancialmente a disponibilidade e o acesso a sistemas de alerta precoce para vários perigos e as informações e avaliações sobre o risco de desastres para a população.

Dentre as ações de Proteção e Defesa Civil desencadeadas, é importante destacar o planejamento e a execução de simulados com temática atinente ao Período Chuvoso, realização de vistorias em locais de risco e mapeamento destas áreas, realização de reuniões mensais em todos os municípios com participação de representantes de demais Órgãos envolvidos, afim de avaliação das operações realizadas, bem como previsão meteorológica e adoção de medidas preventivas fundamentadas no período anterior.