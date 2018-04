O Encontro Regional da Melhor Idade em Córrego Fundo chega à sua 10ª edição.

O evento está marcado para o dia 15 deste mês, e a estimativa é reunir participantes de 32 cidades da região, e um público estimado de mil pessoas. O encontro na quadra Mineirinhos, anexa à Escola Municipal Tereza Maria de Faria Vaz, na rua Iraci Faria da Silva, n°101.

A programação conta com uma recepção e café da manhã, como cortesia da Secretaria de Políticas Sociais; desfile de misses; apresentação do grupo de Violeiros do Centro de Referência em Assistência Social (Cras); e baile com som mecânico. As atividades deverão ocorrer das 8h às 17h.

De acordo com a organização do evento, o almoço será oferecido pela Associação de Pessoas Especiais de Córrego Fundo, que utilizará os recursos arrecadados na manutenção da entidade. Cada almoço será servido a R$12, e churrasco, no valor de R$ 5.

Para conforto dos participantes, será disponibilizado o serviço de guarda-volumes, cuja taxa de utilização será de R$ 2.

A organização do evento em Córrego Fundo é responsabilidade da Secretaria de Políticas Sociais e do Cras. Para participar do 10º Regional do município, o grupo de melhor idade de cada cidade interessado em participar deve confirmar a presença até o dia 6 de abril. É importante informar o número de participantes, o nome do coordenador (a) e da miss melhor idade do grupo participante.

O contato no município pode ser por e-mail: crasnovorumo.cra@gmail.com ou pelo contato (37) 3322-9428.