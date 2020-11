Formiga registrou nesta quarta-feira (11), mais 11 casos de coronavírus (Covid-19). O município já contabilizou até o momento 941 casos e 847 curas.

O número de óbitos em investigação diminuiu em relação a ontem; hoje, apenas um está sendo investigado.

Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde e a Câmara Técnica de Enfrentamento ao novo coronavírus, duas pessoas com caso confirmado estão internadas e outras duas com caso suspeito.

Nas últimas 24 horas, 69 exames foram descartados. 153 pessoas com caso suspeito aguardam por resultado de exame.