Em 2001, a crença em uma “superpotência solitária” na América nunca esteve tão forte. Havia uma década, a União Soviética deixara de existir, o Muro de Berlim era uma relíquia negociada aos pedaços por colecionadores, a promessa de uma economia japonesa toyotista global dos anos 80 explodira em uma bolha especulativa, e a China apenas acabara de entrar na Organização Mundial do Comércio.

Dos 281 milhões de norte-americanos, 82% eram brancos, 56%, protestantes, e apenas 4% dos trabalhadores estavam desempregados. As estatísticas pareciam comprovar o “fim da história”, do cientista político Francis Fukuyama, que previa, em 1989, uma sociedade liberal capitalista como o ápice do desenvolvimento econômico e político do mundo, afrontando a tese da dialética de Hegel de um planeta em contínua transformação.

Os atentados de 11 de setembro de 2001 implodiram essa inocência junto com as Torres Gêmeas. Grupos não nacionais, com um gasto ridiculamente irrisório se comparado aos quase US$ 300 bilhões do orçamento militar dos EUA, motivados por ideologia e religião, conseguiram mostrar a vulnerabilidade da superpotência e chamar a atenção para o “choque de civilizações” apontado por Samuel Huntington – contemporaneamente ao texto de Fukuyama –, em que os conflitos ocorreriam nas fronteiras entre diferentes culturas, e não obrigatoriamente entre nações.

Infelizmente, essa tese foi interpretada de forma enviesada e sob a lente do medo agudizando xenofobia, islamofobia, nacionalismo e securitização das relações internacionais (transformar questões gerais em assuntos de segurança). Os EUA se envolveram em guerras no Afeganistão, no Iraque, na Líbia, na Síria. Russos utilizaram a “ameaça muçulmana” para justificar repressão aos chechenos, assim como os chineses com os uighures, os birmaneses com os rohingyas e infindáveis “limpezas étnicas”.