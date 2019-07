Redação Últimas Notícias

Estão abertas as inscrições para a 11ª edição da Copa Formiga de Basquete. A copa que é uma das grandes competições do calendário esportivo de Formiga, contará neste ano com a participação de oito equipes.

A copa é organizada pela Secretaria de Educação e Esportes em parceira com a Associação de Basquete de Formiga (ABF) e do Clube Unifor.

De acordo com a equipe organizadora, os interessados já podem efetivar as inscrições, preenchendo formulário individual na Secretaria de Educação e Esportes, no Clube Unifor ou com a diretoria da ABF, mediante a doação de um litro de leite.