Uma das mais tradicionais festas do calendário formiguense, o Festival da Linguiça, ocorre neste fim de semana. A 11ª edição da festa, que ocorrerá no complexo do Terminal Rodoviário, terá início nesta sexta-feira (16) e termina no domingo (18).

Uma parceria firmada pelo município com a Caixa Econômica Federal e com a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig) está possibilitando a realização do festival sem que sejam investidos muitos recursos próprios.

Além dos pratos elaborados com a tradicional linguiça produzida em Formiga, o evento também contará com diversas apresentações artísticas.

O Festival da Linguiça é uma das festas mais tradicionais da região Centro-Oeste de Minas. Além de divulgar a linguiça produzida no município, o evento tem a finalidade de arrecadar recursos para entidades filantrópicas que desenvolvem trabalho social na cidade, fomentar o turismo gastronômico e proporcionar uma opção de lazer e entretenimento cultural.

As entidades que irão participar do evento são: Associação de Proteção à Maternidade e Infância Desvalidas de Formiga (Apromid), Centro Espírita Francisco de Assis, Centro Espírita Lázaro, Comunidade Terapêutica Narcc, Comunidade Santa Luzia, Conselho São Camilo, Conselho Central de Formiga, Conselho São Vicente de Férrer, Mão Amiga, Conselho Sagrado Coração de Jesus, Rotaract, Interact, Ordem Demolay, Tatame do Bem e Rotary Clube de Formiga.

Confira a programação:

Sexta-feira (16)

19h30 – Diney e Felipe

21h – Abertura Oficial

21h30 – Seresteiros de Arcos

23h – Marlon e Marcelo

Sábado (17)

13h30 – Os Metálicos

15h – Layane Alves e Banda

17h30 – Décima Côrte

20h – Rodrigo Monstro

22h – Henrique Cunha

Domingo (18)

13h – Adilson e Cláudia França

15h – Dandis

17h – KarolShienna.