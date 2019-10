A Administração Municipal, por meio da Secretaria de Cultura, realizou na sexta-feira passada (27), a 11ª edição do Projeto “Árvore do Livro”. A atividade foi realizada na Biblioteca Dr. Sócrates Bezerra de Menezes e contou com a presença do prefeito Eugênio Vilela, que prestigiou o evento e conversou com as crianças que participavam das atividades.

O projeto “Árvore do Livro” continuará ocorrendo nas três Bibliotecas Públicas Municipais. Desta maneira, os interessados poderão participar das atividades até a próxima sexta-feira (4). No entanto, é necessário agendar um horário para as visitas.

Confira o telefone de contato e o endereço das bibliotecas: