A 11ª edição da Festa de Carros de Boi da Associação Mão Amiga já tem data confirmada: será nos dias 11 e 12 de julho.

A festa acontece no Tattersal do Gaspar Pautilho e tem entrada gratuita.

No sábado, a abertura do evento começará com a chegada tradicional dos carros de bois. No domingo, além da Santa Missa, acontece a cavalgada organizada pela comunidade que chega ao local, durante toda a tarde, também haverá apresentações musicais para animar a festa.

A Festa de Carros de Boi já faz parte do calendário da Mão Amiga. A renda do almoço, bebidas e churrasco será destinada para os trabalhos da entidade com seus assistidos. “Por isso, convidamos a todos a agendarem a data desta grande festa que acontece na Comunidade de Padre Doutor. Com certeza, muitas novidades serão apresentadas ao público que prestigiar a 11ª edição do evento”, comentou a gerente administrativa financeiro da entidade, Wilse Marques.