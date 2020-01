Doze casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) por coronavírus foram registrados no Ceará em 2019. A informação é do último boletim epidemiológico sobre a influenza, divulgado pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) em dezembro.

Porém, os vírus que causaram a doença eram diferentes do novo tipo 2019-nCoV, responsável pelo recente surto na China. Para este novo coronavírus, o Ceará segue apenas com um caso suspeito em Sobral, de acordo com o Ministério da Saúde. Trata-se de um engenheiro mecânico de 27 anos, que esteve a trabalho na China e retornou ao Brasil recentemente.

O presidente da Sociedade Cearense de Infectologia, Guilherme Henn, explica que o atual vírus tem capacidade de transmissibilidade e agressividade maiores. No geral, os coronavírus infectam primeiramente animais mamíferos, répteis ou aves; porém, quando sofrem mutação, podem contagiar seres humanos.

“Em todo canto tem coronavírus, mas como eles circulam há muito tempo, a população já tem uma certa imunidade de base contra eles”, explica o médico.

A infectologista da Sesa, Tânia Mara Coelho, afirma que a família dos coronavírus tem cepas mutantes. “Esse vírus de agora é uma cepa nova, de uma forma diferente. Ainda estamos aprendendo com ele. Parece muito com a influenza, mas a gente está se atualizando, junto ao Ministério da Saúde, para ter mais informações”, diz.