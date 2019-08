A prestação dos serviços de saúde tem ganhado novas perspectivas à medida que a tecnologia avança, gerando benefícios para os profissionais da área e para o público atendido. Unindo assistência médica e tecnologia, o Sistema Unimed Mineiro vem integrando soluções que fazem com que os serviços sejam ainda mais eficazes, a exemplo do prontuário digital de bordo.

Implantado há 1 ano pela Unimed Aeromédica, empresa do grupo considerada referência em transporte aeromédico de urgência no Brasil, o prontuário digital de bordo é utilizado de forma inédita na prestação desse tipo de serviço.

Por meio de papel e caneta especiais, é possível reconhecer os dados escritos manualmente na plataforma digital de forma rápida, segura e assertiva. O recurso potencializa o trabalho da equipe aeromédica, que conta com estrutura completa, equipamentos de alta tecnologia e equipe médica própria e qualificada.

“Essa nova tecnologia nos proporciona um tempo precioso, permitindo que a situação do paciente seja de conhecimento de todos os atores do processo quase que em tempo real”, explica o gestor médico da Unimed Aeromédica, Flávio Lopes.

Outra boa iniciativa é o uso do prontuário eletrônico, por meio do qual são registradas todas as informações dos pacientes, digitalmente. Desde 2015, a Unimed Juiz de Fora o utiliza no Espaço Viver Bem, unidade destinada a programas de promoção da saúde e prevenção de doenças.

Além dos profissionais, os pacientes também podem acessar o próprio prontuário por meio de uma plataforma web ou de um aplicativo. “Isso é muito importante, pois traz para o paciente a responsabilidade de cuidar-se, a possibilidade de interagir com o gestor dos seus cuidados e o acesso a dicas de saúde”, afirma a diretora de Provimento da Saúde da Unimed Juiz de Fora, Nathércia Abrão.