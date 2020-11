Os registros diários para o novo coronavírus em Formiga continuam assustando parte da população. Na sexta-feira (27), 24 pessoas receberam resultado positivo para a doença, hoje (28), foram mais 14 confirmações.

Até a semana da eleição, eram raros novos registros da covid aos sábados e domingos.

Com as confirmações hoje, Formiga chega a 1146 casos da doença. Até o momento, 230 pessoas permanecem com o vírus ativo. Oito delas estão internadas.

Do total de infectados, 898 estão curados, 4 a mais que o registrado no boletim de sexta-feira.