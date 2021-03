Durante esta quinta-feira (4), a Secretaria Municipal de Saúde de Formiga realizou testes rápidos em dois pontos da cidade. Ao todo foram testadas 1.013 pessoas e 140 tiveram resultado positivo para a Covid-19. Estes casos já entraram no Boletim Epidemiológico de hoje.

O resultado do exame foi enviado para os positivados que devem iniciar imediatamente o isolamento social e serão monitoradas por profissionais de saúde.

A pessoa que sabe que está contaminada pela Covid-19 e desrespeita as determinações das autoridades de realizar o isolamento, poderá ser responsabilizada pelo Crime de Epidemia, que pode dar pena de até 15 anos de prisão. Se do fato resulta morte, a pena é aplicada em dobro.

Nesta sexta-feira (5) continua a testagem em massa no modelo Drive Thru, próximo ao Terminal Rodoviário e para as pessoas a pé na tenda montada na porta de UPA. Os interessados em realizar o teste devem ficar atentos: o horário será das 8h às 12h.