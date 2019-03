Durante policiamento pela rua Eugênio Rodrigues, na região central de Córrego Fundo, por volta das 0h dessa sexta-feira (8), dois jovens foram presos por envolvimento com o tráfico de drogas.

As prisões ocorreram após os militares abordarem na referida rua, um Fiat Uno de cor azul conduzido por um jovem de 22 anos, com quem nada de ilícito foi encontrado. Porém, em buscas realizadas no interior do veículo, foram encontrados um cigarro de maconha, dois pinos de cocaína, uma balança de precisão e materiais normalmente usados para embalar drogas.

Foram realizadas diligências complementares e em buscas realizadas em uma residência na rua Rio Tietê, bairro Mangabeiras em Formiga, foram encontrados em poder de um jovem de 18 anos, 146 comprimidos de ecstasy/MDMA.

O veículo foi apreendido e encaminhado para o pátio. Os dois suspeitos foram presos e, juntamente com o material aprendido, encaminhados para a delegacia.