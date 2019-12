Redação Últimas Notícias





A partir deste sábado (21),a “Feira Livre” contará com o comércio de todos os produtos típicos vendidos pelos produtores-feirantes.

De acordo com o Setor de Políticas Rurais, até a tarde desta sexta-feira (20), 85,3% dos produtores adquiriram a “Autorização Individual de Feirantes” e poderão atuar na feira.

Dos 88 produtores, 75 poderão comercializar normalmente hortifrútis, queijos, doces, iogurtes e carnes.

No dia 7 deste mês, a Secretaria de Fiscalização e Regulação Urbana, o setor de Políticas Rurais e a Vigilância Sanitária realizaram uma fiscalização na Feira Livre. A ação foi ocorreu em parceria com o Ministério Público. Na ocasião, 63 produtores foram impedidos de comercializar produtos na feira.

Os feirantes que ainda não estão em dia com as exigências legais precisam procurar, o quanto antes, o setor que está situado à rua Nossa Senhora da Abadia, 574, no Água Vermelha ou a Vigilância Sanitária, localizada à rua Doutor Teixeira Soares, 150, no Centro.

Luciano Gaspar Alves, um dos feirantes que já está com a documentação regularizada, investiu e montou um “açougue móvel” totalmente equipado com o maquinário necessário para que as carnes fiquem devidamente acondicionadas, de acordo com as exigências da Vigilância Sanitária e do Ministério Público.

Fotos: divulgação Decom