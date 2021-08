Em uma fazenda, localizada em São João Batista do Glória, o frio mais intenso deste ano levou à adoção de roupinhas para 15 bezerras recém-nascidas. Além de dormirem em lugares cobertos, as bezerras “vestidas” ficam mais protegidas e ganham maior bem-estar com as camisas.

Após ver uma dica publicada no perfil de Instagram “Bezerrinsta”, da médica veterinária Mariana Marcondes, a técnica agrícola Kethlen Aguiar adaptou camisas masculinas de algodão e vestiu as bezerras para melhor protegê-las do frio no seu primeiro período de vida. A proposta foi aproveitar camisas usadas, bastando cortar o comprimento das mangas, e por isso não houve custo para implantar a ideia.

“Estamos fazendo isso com as bezerrinhas mais novas, já vestimos cerca de 15 bezerras, até que elas cresçam e estejam mais habituadas com o clima. É a primeira vez que isso foi feito na fazenda, pois nos anos anteriores não houve esse frio tão forte”, explicou Kethlen.

Segundo ela, a ideia é continuar vestindo as recém-nascidas, lembrando que a zona de conforto térmico das bezerras é de 20°C a 25°C. “Acima ou abaixo disso, dependendo da umidade do ar, as bezerras iniciam estresse térmico gradual”, informou.