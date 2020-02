Por Priscila Rocha – Últimas Notícias



O formiguense Túlio da Silva brilha há cinco anos nas quadras de basquete dos Estados Unidos. Atleta da Missouri State University, ele é um dos 16 jogadores universitários que concorrem ao State Farm Dark Horse Dunker 2020.

A famosa competição do basquete americano seleciona os 16 melhores jogadores universitários para concorrer a uma vaga no State Farm College Slam Dunk.

O vencedor será escolhido por meio de votação popular, pelo site da competição (vote aqui).

Foto: Reprodução Dark Horse Dunker

A escolha dos atletas teve início na terça-feira (11) e ocorrerá até a próxima terça (18). Nesta primeira fase, serão selecionados oito jogadores. Os vencedores serão anunciados no dia 21, quando a for aberta a segunda rodada. As votações para a segunda rodada, a semi-final e a final ficarão abertas durante uma semana.

O vencedor será selecionado para competir no State Farm College Slam Dunk e no Campeonato de 3 Pontos, evento que apresenta alguns dos melhores dunkers da faculdade e atiradores de 3 pontos do país.



Túlio disputa a competição com os seguintes atletas:

Anthony Brow – Lincoln Memorial

Dakota Bennington – Eureka College

Darrion Willies – Oklahoma City University

Emmanuel Egbuta – Tennessee State

Danyon Hempy – College of Wooster

Isaiah Hill – Saint Leo University

Isaiah Crawley – Georgia Southern

Josh Hawley – Tarleton State

Nate Bruneel – College of Idaho

Niquan Cousins – Bluefield College

Jhonathan Dunn – Southern Nazarene

Shaun Kirk – UNC Pembroke

Tyree White – UL Monroe

Ryan Montgomery – Lee University

O atleta









O atleta

Túlio da Silva, de 23 anos, começou a praticar basquete aos 14 anos, na quadra do bairro Quinzinho. Foi para o Olímpico, em Belo Horizonte. Fez parte de seleções estaduais e do Brasil até que em 2014 partiu para o sonho americano.

Em agosto de 2015, começou a estudar em South Florida e hoje brilha no Missouri.

Túlio é filho de Ronilson Roquelino da Silva, que jogou futebol como lateral no Nacional, no FEC e no Valério de Itabira e Denise Sebastiana da Silva.