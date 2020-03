Pesquisadores do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (Coppe/UFRJ) e do Instituto de Biologia (IB/UFRJ) estão desenvolvendo um novo teste para detectar anticorpos em pessoas com suspeita de Covid-19 de forma mais simples, rápida e barata que o teste de PCR (Reação em Cadeia da Polimerase), que vem sendo aplicado no momento.

A iniciativa não requer infraestrutura sofisticada para ser realizada e se baseia em uma técnica cerca de quatro vezes mais barata que a empregada no teste de PCR. A tecnologia poderá ser facilmente transferida para reprodução em grande escala em diversos locais.

O novo teste é desenvolvido, conjuntamente, por pesquisadores do Laboratório de Engenharia de Cultivos Celulares (Lecc), da Coppe/UFRJ, sob coordenação da professora Leda Castilho, e do Laboratório de Virologia Molecular (LVM), do IB/UFRJ, sob coordenação dos professores Amilcar Tanuri e Orlando Ferreira.

Anticorpos no sangue