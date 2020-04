A montagem da estrutura do Hospital de Campanha em Divinópolis terminou nesta semana e o local começou a ser equipado nesta sexta-feira (3), segundo informou o secretário de Saúde Amarildo de Sousa, durante entrevista coletiva por meio do Instagram da Prefeitura.



Segundo Amarildo, a expectativa é que o hospital esteja pronto para uso a partir da próxima quarta-feira (8). Cerca de 70 profissionais vão atuar no enfrentamento à Covid-19 e trabalhar exclusivamente nas dependências do Hospital de Campanha, que foi construído no estacionamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Padre Roberto, no Bairro Nações.

“Vamos começar a colocar os leitos nesta sexta. Os respiradores estão chegando e creio que na semana que vem devem ser colocados no hospital também. Temos que fazer o recrutamento das pessoas que vão trabalhar”, disse o secretário.



O valor de custeio mensal da unidade foi orçado em pouco mais de R$ 1 milhão. No entanto, os valores serão auditados mês a mês, podendo ser alterados. As despesas serão custeadas pelo plano de contingência do Estado.



A gestão ficará a cargo do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Social (Ibds), mesma administradora da UPA.