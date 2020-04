O Procon Regional, que atende Formiga, Córrego Fundo e Pimenta, está junto dos órgãos de defesa do consumidor de todo o Brasil na campanha nacional “Contrato não é papel, contrato tem rosto”, que começou nessa sexta-feira (17).

A iniciativa foi idealizada por pessoas físicas, Procons, sociedade civil, advogados e professores de direito do consumidor para sensibilizar consumidores e fornecedores pela negociação.

De acordo com a coordenadora do Procon Regional, Iara Faria, a campanha tem como objetivo orientar os consumidores sobre os seus direitos e deveres nesse momento delicado pelo qual estão passando e como isso pode afetar a vida da sociedade como um todo, o que inclui consumidores, fornecedores e trabalhadores. “A ideia da campanha é, de uma forma humanizada e transparente, propiciar o diálogo entre consumidores e fornecedores, cada um mostrando suas di­ficuldades, e, através do ‘olho no olho’, buscarem juntos negociações possíveis para que haja a manutenção dos contratos, sem inviabilizar tanto a sobrevivência dos consumidores quanto a continuidade da atividade econômica”, explicou.

Sobre o funcionamento da campanha, Iara ressaltou que as dúvidas de consumidores e de fornecedores têm surgido todos os dias, assim, semanalmente serão abordados setores com apoio de Procons Municipais e Estaduais.