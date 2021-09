Na manhã desta quinta-feira (30), o Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Militar, com o apoio da Polícia Penal deflagraram a Operação Bangkok, com objetivo de reprimir o tráfico de drogas na cidade de Pimenta.

Informações foram repassadas em coletiva de imprensa, na Delegacia de Polícia Civil. Estiveram presentes o promotor Ângelo Ansanelli Júnior, o delegado Elmer Flávio Ferreira Mateus e o comandante do 63º Batalhão, tenente coronel Fábio Gotelip.

De acordo com o delegado Elmer, as investigações tiveram início em fevereiro deste ano. “Ficou constatado que existia uma organização criminosa na cidade de Pimenta e cada envolvido tinha o seu papel. 16 pessoas foram presas, foram cumpridos 38 mandados de busca e apreensão, 11 medidas cautelares. Foram apreendidas substâncias entorpecentes, arma de fogo, e munições”, explicou.

Os envolvidos e testemunhas serão ouvidos e, de acordo com o delegado, pode ser que a operação tenha uma nova etapa.

O promotor Ângelo Ansanelli destacou que um integrante do PCC era um dos líderes do tráfico. “O indivíduo é considerado bastante perigoso e tem vários crimes em seu histórico”.

O tenente coronel Fábio Gotelip destacou que foi preparado todo um aparato com o uso de aeronave e também de uma equipe com cães farejadores, tendo em vista a necessidade de localizar drogas que se encontravam enterradas em zonas rurais do município.

Participaram da operação, 60 policiais civis, 19 viaturas da Polícia Civil, 94 policiais militares, 27 viaturas da Polícia Militar, uma aeronave e um cão farejador, 10 policiais penais e duas viaturas da Polícia Penal.