A cidade de Formiga completa 162 anos de emancipação político administrativa neste sábado (6).

Neste ano, a comemoração será diferente. O ato simbólico será acompanhado pelos formiguenses por meio das redes sociais.

Na ocasião, o prefeito Eugênio Vilela estará na Praça Getúlio Vargas, às 8h30, para o hasteamento das bandeiras oficiais.

A Diretoria de Comunicação transmitirá, ao vivo, a cerimônia que contará com a presença do comandante do 63º Batalhão da Polícia Militar de Formiga, tenente-coronel Fábio Gotelip Júnior, e do comandante do Tiro de Guerra 04-030, subtenente Licielo Romero Vieira.