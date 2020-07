O ex-presidente da Câmara de Nova Serrana, Osmar Fernandes dos Santos (Pros) foi absolvido nessa sexta-feira (17) em dois processos de cassação que ele enfrentava. Ele está entre os seis vereadores afastados em 2019 após a Operação “Kobold” que investiga suposta contratação de assessores fantasmas e peculato.

A primeira denúncia votada em sessão nesta sexta ocorreu pela manhã e foi sobre um suposto funcionário fantasma do parlamentar. A segunda votação terminou no fim da tarde e foi referente à contratação irregular de um cartão de crédito para uso pessoal, no valor de R$ 10 mil, em nome da Câmara Municipal.

Em ambas as votações o número de votos não foi suficiente para a cassação do parlamentar. Ele segue afastado da Câmara por determinação da Justiça.

A primeira votação referente à suposta contratação de assessores fantasmas recebeu sete votos favoráveis, quatro contrários e uma abstenção. A segunda votação sobre a contratação do cartão de crédito recebeu seis votos contrários, quatro favoráveis à cassação e uma abstenção. Em ambos processos seria necessária a maioria absoluta dos parlamentares, ou seja, nove votos favoráveis em um total de 13 vereadores votantes.